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Укрпошта матиме власний банк, - рішення КМУ

Укрпошта матиме власний банк, — рішення КМУ

28 січ 2025, 13:29
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Уряд своїм рішенням передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею «Укрпошті».

Таким чином створюємо поштовий банк. Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності, — написав 28 січня очільник Кабміну Денис Шмигаль у Телеграм.

Крім того, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3−4 років. Кошти уряд обіцяє спрямувати на «фінансування пріоритетних статей бюджету».

Джерело: Ракурс


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