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Ракурс
Кабмін відкрив шлях для 300 млн євро на підтримку енергосектору країни

Кабмін відкрив шлях для 300 млн євро на підтримку енергосектору країни

28 січ 2025, 13:12
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Україна отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на підтримку енергосектору країни.

Зокрема, 200 млн від ЄІБ спрямують на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС.

Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак, — повідомляє Премʼєр-міністр України.

А ще 100 млн підуть на модернізацію централізованого опалення та зміцнення енергоефективності українських громад (закуплять котли, двигуни, турбіни та супутнє обладнання), посилить нашу енергетичну стійкість, пише Шмигаль.

Рішення, які дозволять отримати ці кошти, в уряді схвалили 28 січня.

Джерело: Ракурс


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