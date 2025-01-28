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Ракурс
Трамп хоче закрити небо США від ракет — за зразком «Залізного купола» Ізраїлю

Трамп хоче закрити небо США від ракет — за зразком «Залізного купола» Ізраїлю

28 січ 2025, 12:46
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Трамп хоче закрити небо США від ракет — за зразком «Залізного купола» Ізраїлю.

Вашингтон оснащений протиракетними комплексами THAAD, системами Aegis на військових кораблях і ППО Patriot. Однак із проєктуванням глобального оборонного щита є труднощі. Невдалі спроби робив ще 40-й президент Рональд Рейган.

Китай та росія останніми роками налагоджували виробництво гіперзвукової зброї, і Пентагону було складно встигнути за ними, пише Bloomberg.

Наземні перехоплювачі в Каліфорнії та на Алясці можуть зупинити балістику з КНДР, але не масовий обстріл з боку Китаю чи росії.

Джерело: Ракурс


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