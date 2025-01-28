Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Трамп хочет закрыть небо США от ракет — по образцу «Железного купола» Израиля

Трамп хочет закрыть небо США от ракет — по образцу «Железного купола» Израиля

28 янв 2025, 12:46
999

Трамп хоче закрити небо США від ракет — за зразком «Залізного купола» Ізраїлю.

Вашингтон оснащений протиракетними комплексами THAAD, системами Aegis на військових кораблях і ППО Patriot. Однак із проєктуванням глобального оборонного щита є труднощі. Невдалі спроби робив ще 40-й президент Рональд Рейган.

Китай та росія останніми роками налагоджували виробництво гіперзвукової зброї, і Пентагону було складно встигнути за ними, пише Bloomberg.

Наземні перехоплювачі в Каліфорнії та на Алясці можуть зупинити балістику з КНДР, але не масовий обстріл з боку Китаю чи росії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров