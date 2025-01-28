Трамп хочет закрыть небо США от ракет — по образцу «Железного купола» Израиля

https://racurs.ua/n203554-tramp-hochet-zakryt-nebo-ssha-ot-raket-po-obrazcu-jeleznogo-kupola-izrailya.html

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Трамп хоче закрити небо США від ракет — за зразком «Залізного купола» Ізраїлю.

Вашингтон оснащений протиракетними комплексами THAAD, системами Aegis на військових кораблях і ППО Patriot. Однак із проєктуванням глобального оборонного щита є труднощі. Невдалі спроби робив ще 40-й президент Рональд Рейган.

Китай та росія останніми роками налагоджували виробництво гіперзвукової зброї, і Пентагону було складно встигнути за ними, пише Bloomberg.

Наземні перехоплювачі в Каліфорнії та на Алясці можуть зупинити балістику з КНДР, але не масовий обстріл з боку Китаю чи росії.