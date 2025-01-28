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Ракурс
Кабмин поддержал постановление об е-направлении на ВЛК

Кабмин поддержал постановление об е-направлении на ВЛК

28 янв 2025, 13:54
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Уряд підтримав постанову про електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних.

Про це 28 січня повідомив прем'єр-міністр Шмигаль.

Нововведення дозволить військовозобов’язаним та резервістам самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію через застосунок. Це позбавить необхідності відвідувати ТЦК для отримання паперового направлення, пишуть в Міноборони.

Спершу електронні направлення зможуть отримати ті, хто добровільно бажає пройти ВЛК. Згодом така можливість з’явиться і для громадян, що отримали паперову повістку на комісію.

Це абсолютно нова філософія взаємодії держави з громадянами. Філософія, яка має повагу до часу, зусиль та гідності кожного. Електронне направлення на ВЛК — перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних, — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше Міноборони вже розпочало бета-тестування нового сервісу у застосунку Резерв+.

Источник: Ракурс


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