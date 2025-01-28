1000 долларов за штуку – сотрудник ТЦК продавал повестки

https://racurs.ua/n203561-1000-dollarov-za-shtuku-sotrudnik-tck-prodaval-povestki.html

Ракурс

В Одеській області працівник ТЦК вигадав нову схему заробітку на повістках — він їх продавав по 1000 доларів за штуку.

Маючи на руках дійсну повістку від ТЦК з терміном дії шість днів (як їх оформлював спритник), військовозобов’язані чоловіки могли протягом цього періоду вільно пересуватися територією України без ризику отримати нову, «справжню» повістку, повідомили в поліції Одеської області 28 січня.

Затримали махінатора в той момент, коли він передав повістку черговому «клієнту», отримавши від нього «оплату».

Тепер організатору схеми загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242,2 тис. грн.