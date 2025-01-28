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Бойцы ССО захватили важные трофеи. Фото:

Украинские ССО захватили важные трофеи солдат КНДР на Курщине (ФОТО)

28 янв 2025, 17:48
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Сили спеціальних операцій ЗСУ провели зачистку ворожих позицій у Курській області рф.

У ході зачистки оператори 8-го полку ССОзахопили важливі трофеї ворога. Також у ході бою були знищені два північнокорейські солдати. А скидами з дронів спецпризначенці ліквідували сімох окупантів, а десятьох — поранили. Про це ССО Збройних сил України 28 січня повідомили у Telegram.

На ворожих позиціях захопили:

  • засоби індивідуального захисту та військове екіпірування окупантів, далекомір «ДЛ-5»;
  • тепловізійний приціл «1ПН139−1»;
  • штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом «1П87»;
  • засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога.

Крім того, українська спецура знайшла й ворожі документи. У командуванні Сил спецоперацій запевнили, що ці трофеї та документи нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.

Нагадаємо, бійці 73-го морського центру ССО відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил безпеки та оборони України в Курській області росії. У ході бою було знищено 12 бійців КНДР та поранено ще 20.

Источник: Ракурс


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