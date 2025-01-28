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Бійці ССО захопили важливі трофеї. Фото:
Українські ССО захопили важливі трофеї солдатів КНДР на Курщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203566-ukrayinski-sso-zahopyly-vajlyvi-trofeyi-soldativ-kndr-na-kurschyni-foto.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій ЗСУ провели зачистку ворожих позицій у Курській області рф.
У ході зачистки оператори 8-го полку ССОзахопили важливі трофеї ворога. Також у ході бою були знищені два північнокорейські солдати. А скидами з дронів спецпризначенці ліквідували сімох окупантів, а десятьох — поранили. Про це ССО Збройних сил України 28 січня повідомили у Telegram.
На ворожих позиціях захопили:
- засоби індивідуального захисту та військове екіпірування окупантів, далекомір «ДЛ-5»;
- тепловізійний приціл «1ПН139−1»;
- штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом «1П87»;
- засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога.
Крім того, українська спецура знайшла й ворожі документи. У командуванні Сил спецоперацій запевнили, що ці трофеї та документи нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.
Нагадаємо, бійці 73-го морського центру ССО відбили штурмові дії північнокорейських військових на одну з позицій Сил безпеки та оборони України в Курській області росії. У ході бою було знищено 12 бійців КНДР та поранено ще 20.