Танк Leopard уничтожил колонну бронемашин рф. Фото: Генштаб

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Ракурс

Український танк Leopard 2A4 знищив колону російської техніки на Покровському напрямку.

Ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги, коли потрапила під вогонь гармати «Леопарда» 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це оперативно-тактичне угруповання військ «Хортиця» 28 січня повідомило у Telegram.

Зазначається, що Leopard, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища. Цей населений пункт росіяни й намагалися захопити на бронемашинах.

Внаслідок бою танкісти влучили у щонайменше у п’ять ворожих ББМ, а в деякі і по кілька разів. Таким чином була знищена вся колона з російським десантом.

Нагадаємо, у жовтні минулого року неподалік від Сіверського Донця бійці 33-ї окремої механізованої бригади зупинили танковий прорив російської армії. По ворожій бронетехніці тоді відпрацювали «Леопарди».