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Правила дорожного движения: важные аспекты правил в ОАЭ

Правила дорожного движения: важные аспекты правил в ОАЭ

29 янв 2025, 14:55
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Правила дорожного движения являются важным аспектом вождения, и стоит уделять внимание безопасности за рулем. Любой, кто планирует поездку, должен узнать о правилах страны, в которую он направляется. В Объединенных Арабских Эмиратах эти правила строго соблюдаются, поскольку страна имеет хорошо развитую инфраструктуру.

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Правила дорожного движения в Объединенных Арабских Эмиратах

  • Левая сторона руля. Правостороннее движение.

  • Ограничение скорости. Важно соблюдать знаки ограничения скорости.

  • Штрафы и камеры. На дорогах Объединенных Арабских Эмиратов установлено множество камер, контролирующих соблюдение правил дорожного движения. Они регистрируют нарушителей, чтобы иметь возможность штрафовать.

  • Ремни безопасности. Обязательно для всех.

  • Запрет на использование мобильных телефонов. Это может повлечь за собой серьезные наказания.

  • Парковка. За нее платят практически везде.

  • Трафик. В час пик в Объединенных Арабских Эмиратах часто возникают пробки. По этой причине важно хорошо спланировать маршрут.

Для туристов

  • Важно иметь международное водительское удостоверение.

  • Важно иметь страховку автомобиля.

  • Важно заранее знать, где можно заправиться.

Поэтому для безопасного путешествия по ОАЭ нужно соблюдать правила дорожного движения. Арендовать автомобиль здесь очень удобно, а с Renty вы сможете быстро и легко выбрать именно тот автомобиль, который ищете.

Такие мегаполисы, как Дубай и Абу-Даби, всегда поражали своей величиной, поэтому арендуя авто можно почувствовать настоящий ритм этих городов и посетить все туристические маршруты. Кроме того, можно насладиться путешествием в своем темпе и запланировать все так, как удобно, никуда не спеша.

Источник: Ракурс


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