Правила дорожного движения: важные аспекты правил в ОАЭ

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Правила дорожного движения являются важным аспектом вождения, и стоит уделять внимание безопасности за рулем. Любой, кто планирует поездку, должен узнать о правилах страны, в которую он направляется. В Объединенных Арабских Эмиратах эти правила строго соблюдаются, поскольку страна имеет хорошо развитую инфраструктуру.

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Правила дорожного движения в Объединенных Арабских Эмиратах

Левая сторона руля. Правостороннее движение.

Ограничение скорости. Важно соблюдать знаки ограничения скорости.

Штрафы и камеры. На дорогах Объединенных Арабских Эмиратов установлено множество камер, контролирующих соблюдение правил дорожного движения. Они регистрируют нарушителей, чтобы иметь возможность штрафовать.

Ремни безопасности. Обязательно для всех.

Запрет на использование мобильных телефонов. Это может повлечь за собой серьезные наказания.

Парковка. За нее платят практически везде.

Трафик. В час пик в Объединенных Арабских Эмиратах часто возникают пробки. По этой причине важно хорошо спланировать маршрут.

Для туристов

Важно иметь международное водительское удостоверение.

Важно иметь страховку автомобиля.

Важно заранее знать, где можно заправиться.

Поэтому для безопасного путешествия по ОАЭ нужно соблюдать правила дорожного движения. Арендовать автомобиль здесь очень удобно, а с Renty вы сможете быстро и легко выбрать именно тот автомобиль, который ищете.

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