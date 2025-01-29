Полтора года плена: оккупант вывез девушку из Изюма в Белгород, избивал ее и насиловал

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Ракурс

Російський військовий викрав жительку окупованого села на Харківщині й тримав її в сексуальному рабстві в Бєлгороді.

Як розповів начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, дівчині з невеличкого села був 21 рік, коли Ізюмщину захопили росіяни.

Один з окупантів намаг ався залицятися до неї, а коли отримав відмову, почалися погрози їй та її родині.

Врешті він затягнув дівчину до порожнього будинку і зґвалтував, наказавши нікому не розповідати.

А вранці 13 червня 2022 року прийшов до неї додому разом з іще двома озброєними окупантами і наказав збиратися та їхати з ним. У разі відмови — розстріляють усю родину.

У Бєлгороді окупант зачинив свою жертву в квартирі, забрав документи, телефон і не лише регулярно ґвалтував, а й бив та всіляко знущався.

На початку 2023 року вона спробувала себе вбити. Окупант відвіз її до лікарні, де медики пацієнтку врятували… Але на її історію ніяк не відреагували і виписали «додому».

Врятуватися дівчині вдалося лише дивом.

Її мучитель виявився дезертиром. Військовий-контрактник, він самовільно залишив частину, за це його затримали.

Тільки після цього бранка змогла зв’язатися з рідними та нарешті втекти з рф. Вже в Україні з нею працювали лікарі та психологи. Поліції про цей моторошний випадок повідомили прикордонники. І слідчі воєнного відділу одразу почали роботу, розшукали жертву та змогли зібрати докази.