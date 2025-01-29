Офис президента пообещал продлить прохождение ВЛК ограниченно годными на четыре месяца

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Ракурс

Проходження ВЛК обмежено придатними продовжать на чотири місяці, до початку червня 2025 року.

Найближчим часом у Комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зареєструють законопроєкт щодо змін правил проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, документ передбачає дві ключові зміни:

Продовження терміну обов’язкового проходження ВЛК — замість чинного дедлайну його перенесуть на чотири місяці, до початку червня 2025 року.

Звільнення від обов’язкового проходження ВЛК осіб до 25 років із обмеженою придатністю.

Верещук закликала народних депутатів підтримати законопроєкт у сесійній залі.

Загалом в країні повторну ВЛК не пройшли понад 1 млн обмежено придатних, тому народні депутати працюють над законодавчими змінами, щоб збільшити термін для медогляду.

Нагадаємо, усі військовозобов’язані, які раніше були обмежено придатними, зобов’язані повторно пройти ВЛК до 4 лютого. Інакше їм загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

У застосунку «Резерв+" із 31 січня запрацюють електронні направлення на ВЛК. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Спершу послуга буде доступною для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням, а згодом її розширять на всіх, хто отримав повістку на ВЛК.

Кабмін у вівторок узаконив електронні направлення на ВЛК. В уряді обіцяють, що «не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК». Якщо поглянути на черги, що які нині в коридорах комісій, то видається фантастикою.

Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою ЄДР призовників і отримати у «Резерв+".

Як працюватиме новий сервіс? Спочатку користувач надсилає запит через Резерв+.

Керівник ТЦК підтверджує запит. Користувач отримує сповіщення зі всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Бета-тестування електронного направлення на проходження ВЛК у застосунку «Резерв+" запустили 23 січня.

Якщо не хочете чекати 31 січня, то долучитися до бета-тестування цієї послуги можна за цим покликанням.

Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. З осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність. Раніше цю послугу в МО обіцяли запустити влітку 2025-го.