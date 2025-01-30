В россии остановился еще один нефтеперерабатывающий завод

https://racurs.ua/n203622-v-rossii-ostanovilsya-esche-odin-neftepererabatyvauschiy-zavod.html

Ракурс

Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у рф призупинив роботу після атаки дронів, росіяни заявили про пошкодження обладнання.

Про це 30 січня повідомив Центр протидії корупції.

Минулого року цей НПЗ переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти. При цьому завод може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки.

Зараз там пошкоджено обладнання.

Історія питання

Виробництво на російських НПЗ впало до мінімуму за 12 років після нальотів українських БпЛА. По це повідомляє Reuters з посиланням на оцінки аналітиків.

Російські НПЗ можуть наростити нафтопереробку 2025 року на 1−5% або за найгіршим сценарієм стабілізують цей показник після вимушеного зниження поточного року до 12-річного мінімуму через позапланові ремонти і скорочення маржі.

Загалом за підсумками цього року переробку нафти на НПЗ рф, з урахуванням грудневої динаміки, очікують в обсязі 266,9 мільйона тонн — на 8,1 мільйона тонн нижче за показник минулого року (-3,2% у добовому порівнянні).

Зазначений рівень — найменший після 2012 року, коли НПЗ переробили 265,4 мільйона тонн сировини.

У період з 2012 року нафтопереробка рф стикалася зі ще більш значним річним спадом: на 15,2 мільйона тонн (-5,6%) у короновірусному 2020 році, коли НПЗ переробили 270,0 мільйонів тонн нафти.

Скорочення переробки нафти на НПЗ рф у 2024 році відносно 2023-го найбільшою мірою забезпечили простої первинних установок на Туапсинському НПЗ (-5,5 мільйона тонн, -59,6%), НПЗ «Нижньогороднафтооргсинтез» (-3,4 мільйона тонн, -21,8%) і Новошахтинському ЗНП (-1,5 мільйона тонн, -31,4%), за оцінкою джерел.

Серед лідерів падіння товарне моторне паливо випускає лише НижньогородНОС, тож суттєве загальне скорочення завантаження первинних процесів не призвело до пропорційного зменшення виробництва палива.

До того ж 2024 року низка великих НПЗ, що виготовляють товарні автобензин і дизпаливо (Омський, Ачинський, Куйбишевський НПЗ, Газпромнафтохім Салават), наростили завантаження порівняно з минулим роком, компенсуючи втрати заводів, що простоювали.

Аналітики, опитані Reuters, вважають, що показник нафтоперероблення наступного року відштовхнеться від дна завдяки налагодженню постачань необхідного для ремонтів НПЗ обладнання та стійкому попиту на паливо.

2024 року російські НПЗ зазнали серії атак дронів, що призвело до позапланових ремонтів устаткування в умовах технологічних санкцій Заходу, з чим заводи досить успішно впоралися, вважають учасники ринку.

Сумарний простій первинної переробки на НПЗ рф за січень-грудень 2024 року досяг 41,1 мільйона тонн або 12,6% від наявних потужностей. Річний обсяг первинних потужностей, що вибувають, на 5,2 мільйона тонн (+14,4%) перевищив показник минулого року (35,9 мільйона тонн). Простій первинних потужностей зріс у грудні на 35% до попереднього плану.