Миллион записей в открытом доступе – новая китайская нейросеть DeepSeek допустила утечку данных

https://racurs.ua/n203625-million-zapisey-v-otkrytom-dostupe-novaya-kitayskaya-neyroset-deepseek-dopustila-utechku-dannyh.html

Ракурс

Кіберфахівці виявили витік конфіденційної інформації з бази даних китайського чат-бота DeepSeek.

Їхній аналіз виявив, що компанія випадково залишила понад мільйон рядків даних без захисту.

Уразливість дозволяла зловмисникам не тільки переглядати конфіденційні системні журнали та незашифровані листування, але й потенційно витягувати паролі у відкритому вигляді та завантажувати локальні файли.

За даними американських фахівців з кібербезпеки з компанії Wiz, у відкритий доступ випадково потрапило понад мільйон записів, включаючи цифрові ключі програмного забезпечення та запити користувачів до ІІ-асистента.

DeepSeek оперативно — буквально протягом години — усунув проблему, однак, як зазначив співзасновник Wiz Амі Луттвак, «знайти дані було так просто, що ми сумніваємося, що були першими, хто це зробив». Компанія DeepSeek поки що не прокоментувала ситуацію.

Попри цей інцидент, китайський штучний інтелект привернув велику увагу у технологічній сфері. При запуску 27 січня він викликав коливання на ринку акцій компаній, що займаються АІ. Його головна особливість — ефективність: за словами розробників, споживає на 70% менше енергії, ніж конкуренти, такі як ChatGPT.

Однак DeepSeek не позбавлений недоліків. Тестування показало, що у його базі даних є застаріла інформація. Крім того, на критичні питання щодо китайського уряду DeepSeek відмовляється відповідати.