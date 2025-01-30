Минуту молчания будут объявлять в Киеве. Фото:

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Хвилину мовчання кожного дня оголошуватимуть у Києві.

Щодня о 9:00 загальнонаціональну хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, на Хрещатику та Майдані Незалежності. Відповідні заходи затвердили 30 січня на сесії Київської міської ради голосами 78 депутатів. Про це повідомляється на веб-сторінці міськради.

Також хвилину мовчання оголошуватимуть на рекламних носіях і через мобільний застосунок «Київ Цифровий».

У час хвилини мовчання закладам і організаціям рекомендується призупиняти роботу, якщо це можливо — якщо не діє безперервний режим роботи або немає необхідності невідкладних заходів. Якщо ж під час хвилини оголосять повітряну тривогу, то людей про це сповіщатимуть першочергово.

У Київській міськраді наголосили, що це нововведення сприятиме єдності громади та вшануванню пам’яті загиблих.

Нагадаємо, у Сумах місцева влада оголосила дводенну жалобу за загиблими внаслідок удару російського БпЛА по багатоповерхівці. Днями жалоби оголошено 30 та 31 січня.