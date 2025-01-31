Войска КНДР вывели с линии фронта в Курщине. Фото:

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Війська КНДР вивели з лінії фронту у Курській області рф.

Північнокорейські війська зазнали великих втрат у боях з Силами оборони України. Солдатів Кім Чен Ина не помічали на фронті майже два тижні. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на анонімні джерела.

Зазначається, що Пхеньян відправив до росії майже 11 тис. солдатів. Однак, як раніше заявляв головком Збройних сил України Олександр Сирський, за три місяці боїв чисельність цих сил скоротилася вдвічі.

За словами українських військових, солдати КНДР — це запеклі воїни, але вони зазнали чималих втрат через дезорганізацію і відсутність згуртованості з російськими підрозділами. Ці військові просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступити.

Американські чиновники розповіли журналістам, що рішення вивести війська КНДР з лінії фронту може змінитися. Не виключено, що солдати Північної Кореї можуть повернутися на поле бою після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

Нагадаємо, нещодавно видання NYT інформувало, що Північна Корея протягом наступних двох місяців планує відправити росії додаткових військових. Північнокорейські війська на Курщині фактично діють як окрема бойова сила — відмінна за мовою, підготовкою і військовою культурою.

Джерело: The New York Times