Додаткових північнокорейських військових планують відправити до рф, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n203383-kndr-protyagom-dvoh-misyaciv-vidpravyt-rosiyi-novi-pidkriplennya-the-new-york-times.html

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Північна Корея протягом наступних двох місяців планує відправити росії додаткових військових.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Видання зазначає, що, за словами українських солдатів і американських урядовців, відправлені до росії північнокорейські війська фактично діють як окрема бойова сила — відмінна за мовою, підготовкою і військовою культурою.

Це частково дві різні армії, які ніколи не тренувалися і не діяли разом, а частково, я думаю, російська військова культура, яка, скажімо так, не дуже поважає здібності, норми і операції сил-партнерів, — зазначила Селеста Валландер, яка до інавгурації Дональда Трампа була помічником секретаря Пентагону з питань міжнародної безпеки.

За її словами, північнокорейські війська — це здебільшого сили спеціальних операцій, підготовлені для проведення «хірургічних» ударних місій, але росіяни в основному використовували їх як піхоту.

Минулої осені Північна Корея відправила близько 11 тис. солдатів на допомогу московським військам у Курській області. За словами українських і американських офіційних осіб, з моменту першого бойового зіткнення на початку грудня близько третини північнокорейських солдатів були вбиті або поранені.

Джерело: The New York Times