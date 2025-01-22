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Дополнительных северокорейских военных планируют отправить в россию, фото: «Газета.ру»

КНДР в течение двух месяцев отправит россии новые подкрепления — The New York Times

22 янв 2025, 18:47
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Північна Корея протягом наступних двох місяців планує відправити росії додаткових військових.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Видання зазначає, що, за словами українських солдатів і американських урядовців, відправлені до росії північнокорейські війська фактично діють як окрема бойова сила — відмінна за мовою, підготовкою і військовою культурою.

Це частково дві різні армії, які ніколи не тренувалися і не діяли разом, а частково, я думаю, російська військова культура, яка, скажімо так, не дуже поважає здібності, норми і операції сил-партнерів, — зазначила Селеста Валландер, яка до інавгурації Дональда Трампа була помічником секретаря Пентагону з питань міжнародної безпеки.

За її словами, північнокорейські війська — це здебільшого сили спеціальних операцій, підготовлені для проведення «хірургічних» ударних місій, але росіяни в основному використовували їх як піхоту.

Минулої осені Північна Корея відправила близько 11 тис. солдатів на допомогу московським військам у Курській області. За словами українських і американських офіційних осіб, з моменту першого бойового зіткнення на початку грудня близько третини північнокорейських солдатів були вбиті або поранені.

Джерело: The New York Times


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