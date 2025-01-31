Российская база возле Смоленска. Фото: «АТЕШ»

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Українські партизани розвідали територію 144-ї мотострілецької дивізії Збройних сил рф.

База цих загарбників, воюють на Донецькому напрямку, розташована неподалік російського Смоленська. На території військової частини зафіксували розташування казарм, бронетехніку, самохідні артилерійські установки та РСЗВ. Вся ця техніка перебуває на відновленні. Про це рух опору «АТЕШ» 31 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця мотострілкова дивізія відома високим рівнем втрат серед особового складу під час м’ясних штурмів Тернів і практикою тортур над своїми відмовниками.

Партизани наголосили, що всю зібрану інформацію про техніку, транспорт і розміщення особового складу вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, 30 січня агенти руху опору «АТЕШ» провели розвідку військової частини Росгвардії, що розташована на вулиці Миколаєві у Смоленську. Вони змогли не лише зафіксувати всі переміщення техніки та особового складу на кожному в’їзді, а й створити детальну карту території частини.