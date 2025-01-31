Финляндия передала Украине "тайный" пакет вооружения на 200 млн евро

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Фінляндія передасть Україні 27-й пакет військової допомоги на суму майже у 200 млн євро.

Про це 31 січня повідомили на сайті Міноборони Фінляндії.

З оперативних міркувань та з метою безпечної доставки допомоги, ніякої додаткової інформації про конкретний зміст пакета, спосіб доставки або графік надання допомоги у відомстві традиційно не надають.

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 198 млн євро. Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,5 млрд євро.

На початку грудня Фінляндія передала Україні 26-ту партію оборонної допомоги з зимовим спорядженням. А на початку січня Фінляндія доставила в Україну вантажівку із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами для забезпечення рятувальних служб країни.