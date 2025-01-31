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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Фото: Офіс президента України
Фінляндія передала Україні «таємний» пакет озброєння на 200 млн євроhttps://racurs.ua/ua/n203657-finlyandiya-peredala-ukrayini-taiemnyy-paket-ozbroiennya-na-200-mln-ievro.htmlРакурс
Фінляндія передасть Україні 27-й пакет військової допомоги на суму майже у 200 млн євро.
Про це 31 січня повідомили на сайті Міноборони Фінляндії.
З оперативних міркувань та з метою безпечної доставки допомоги, ніякої додаткової інформації про конкретний зміст пакета, спосіб доставки або графік надання допомоги у відомстві традиційно не надають.
За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 198 млн євро. Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,5 млрд євро.
На початку грудня Фінляндія передала Україні 26-ту партію оборонної допомоги з зимовим спорядженням. А на початку січня Фінляндія доставила в Україну вантажівку із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами для забезпечення рятувальних служб країни.