Суд в Германии назначил пожизненное убийце 9-летней беженцы из Украины

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У Німеччині суд засудив до довічного ув’язнення 37-річного чоловіка з Молдови, якого визнали винним у вбивстві дев’ятирічної української біженки Валерії.

Зазначається, що судмедекспертиза виявила бруд у дихальних шляхах дівчинки, зокрема в трахеї та бронхах. Вона померла, задихнувшись. На момент знайдення її тіла вона була мертвою вже кілька днів.

Вбивця дитини 37-річний громадянин Молдовий, колишній хлопець її матері. Про це пишуть німецькі ЗМІ.

Прокурор заявив, що про причетність підсудного свідчать аналіз даних мобільних телефонів, записів камер, а також слідів шин і ДНК на місці злочину.

Батько Валерії, який є військовим, заявив на суді, що його доньку «по-звірячому вбили». Він розповів, що приїхав на суд, подолавши близько 2000 кілометрів і вимагаючи «максимально можливе» покарання для підсудного. Також чоловік докоряв собі, що не зміг краще захистити свою дитину.

Адвокат засудженого визнав, що немає доказів що за смерть дитини відповідальний хтось інший, а не його клієнт. Водночас він вважав, що вбивство вчинили без злого умислу, і просив покарання за ненавмисне вбивство.

Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла безвісти 3 червня 2024 року по дорозі до школи. Її тіло знайшли 11 червня в лісі за 3 км від її будинку у німецькому місті Дебельн.