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Центр Одессы под ударом баллистики
Центр Одессы под ударом баллистики (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n203667-centr-odessy-pod-udarom-ballistiki-foto-video.htmlРакурс
Російські воєнні злочинці увечері 31 січня вдарили по центру Одеси.
Місцеві пабліки пишуть, що приліт стався поруч з елітним готелем «Брістоль». Про повітряну атаку та вибухи в місті писав у Телаграм мер Геннадій Труханов.
За інформацією моніторів, для удару росіяни використали комбінацію крилатих і балістичних ракет.