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Ракурс
Центр Одессы под ударом баллистики

Центр Одессы под ударом баллистики (ФОТО, ВИДЕО)

31 янв 2025, 20:35
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Російські воєнні злочинці увечері 31 січня вдарили по центру Одеси.

Місцеві пабліки пишуть, що приліт стався поруч з елітним готелем «Брістоль». Про повітряну атаку та вибухи в місті писав у Телаграм мер Геннадій Труханов.

За інформацією моніторів, для удару росіяни використали комбінацію крилатих і балістичних ракет.

Источник: Ракурс


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