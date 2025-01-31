Російські воєнні злочинці увечері 31 січня вдарили по центру Одеси

https://racurs.ua/ua/n203667-centr-odesy-pid-udarom-balistyky-foto-video.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці увечері 31 січня вдарили по центру Одеси.

Місцеві пабліки пишуть, що приліт стався поруч з елітним готелем «Брістоль». Про повітряну атаку та вибухи в місті писав у Телаграм мер Геннадій Труханов.

За інформацією моніторів, для удару росіяни використали комбінацію крилатих і балістичних ракет.