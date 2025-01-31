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Ракурс
Російські воєнні злочинці увечері 31 січня вдарили по центру Одеси

Центр Одеси під ударом балістики (ФОТО, ВІДЕО)

31 січ 2025, 20:35
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Російські воєнні злочинці увечері 31 січня вдарили по центру Одеси.

Місцеві пабліки пишуть, що приліт стався поруч з елітним готелем «Брістоль». Про повітряну атаку та вибухи в місті писав у Телаграм мер Геннадій Труханов.

За інформацією моніторів, для удару росіяни використали комбінацію крилатих і балістичних ракет.

Джерело: Ракурс


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