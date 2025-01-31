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Російські воєнні злочинці увечері 31 січня вдарили по центру Одеси
Центр Одеси під ударом балістики (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203667-centr-odesy-pid-udarom-balistyky-foto-video.htmlРакурс
Російські воєнні злочинці увечері 31 січня вдарили по центру Одеси.
Місцеві пабліки пишуть, що приліт стався поруч з елітним готелем «Брістоль». Про повітряну атаку та вибухи в місті писав у Телаграм мер Геннадій Труханов.
За інформацією моніторів, для удару росіяни використали комбінацію крилатих і балістичних ракет.