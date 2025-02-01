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Неизвестный застрелил сотрудника ТЦК. Фото:

Неизвестный застрелил сотрудника ТЦК в Полтавской области

1 фев 2025, 12:19
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Убивство співробітника ТЦК сталося у Полтавській області.

У місті Пирятин 1 лютого на автозаправній станції застрелили військовослужбовця Полтавського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталося під час супроводу військовозобов’язаних до 199-го навчального центру. Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до ТЦКшника. Невідомий пригрозив йому мисливською рушницею й вимагав віддати зброю. Після відмови, він вистрілив у військовослужбовця, який загинув на місці. Потім чоловік взяв автомат вбитого та втік разом з одним з мобілізованих.

Зараз на місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. На Полтавщині ввели спеціальну операцію «Сирена».

Нагадаємо, у Харкові місцевий бізнесмен підприємець зі стартовим пістолетом на автомобілі Tesla напав на транспорт та працівників Територіального центру комплексування й витягнув з буса свого племінника.

Источник: Ракурс


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