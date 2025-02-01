Повреждения в Одессе. Фото: Геннадий Труханов

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Ракурс

Обстріл центру Одеси 31 січня призвів до пошкодження близько 15 пам’яток.

Історичний центр Одеси, який потрапив під атаку росіян 31 січня, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок обстрілу зафіксували пошкодження щонайменше 15 пам’яток. Про це міський голова Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

Зокрема, великі руйнування зафіксовані в будівлі готелю «Брістоль» — однієї з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста. Вибухова хвиля пошкодила й довколишні історичні будівлі. Загалом пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини. В основному там зафіксовані вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення.

Серед постраждалих об'єктів:

Філармонія (Нова Біржа);

будинок Вучині (вул. Італійська, 19);

музей західного та східного мистецтва;

філія Літературного музею (Будинок Сікара);

будівлі Союзу архітекторів України;

банк «Порто-Франко».

Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження, — зазначив мер Одеси.

Нагадаємо, ввечері 31 січня російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами типу «Іскандер». У центральній частині міста зруйнувана будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях. Семеро осіб постраждали, їх госпіталізували.