Российское медиа «Медуза» использовало кадры войны в Украине для своей рекламы в Европе. Фото:

https://racurs.ua/n203687-rossiyskoe-smi-ispolzovalo-kadry-voyny-v-ukraine-dlya-svoey-reklamy-foto.html

Ракурс

Російське ЗМІ «Медуза» використало фото з війни в Україні для своєї рекламної компанії.

Велику рекламну кампанію для російської Meduza зробило берлінське рекламне агентство Lure. Однак піарщики для цього використали російсько-української війни. Про це пише ҐРУНТ у своєму Telegram-каналі.

У рамках кампанії було створено фільм з журналістських матеріалів, де для емоційного ефекту використали кадри вибухів в Україні, розбомблених міст та навіть фотографію Ярослава Базилевича зі Львова на похороні дружини та доньок. Цей відеоряд транслювали, зокрема, в кінотеатрах перед фільмами та на платформах Meta та Google.

Сама «Медуза» вказує, що це її перша реклама за 10-річну історію. Цією кампанією вони хотіли показати західному читачу, «як страждають російські журналісти в еміграції».

Крім того, в Лондоні, Парижі та Берліні з’явилися біг-борди та проекції з гаслами: «Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza», «у росії вас заарештували б за те, що ви поділилися цим» тощо.

Рекламна компанія росіян вже викликала обурення у соцмережах.