Воздушные силы опубликовали траекторию полета российской УАБ, уничтожившей интернат в Судже

https://racurs.ua/n203703-vozdushnye-sily-opublikovali-traektoriu-poleta-rossiyskoy-uab-unichtojivshey-internat-v-sudje.html

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Повітряні сили України увечері 1 лютого опублікували траєкторію польоту російської КАБ, яка знищила інтернат у Суджі.

Це знімок системи «Віраж-планшет», який зробили оператори ПС. Він доказує, що саме російський літак скинув КАБ на росіян у Суджі.

Приблизно о 18.00 01 лютого року російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, СУДЖА, рф) — триповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з чотирма поліцейськими.

Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено чотирьох загиблих, чотирьох важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали.

Важкопоранених евакуйовано до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації до лікарні.

Бити бомбами по мирному населенню — фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення — місцеві мешканці, росіяни, — повідомили у ПС.

Численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну.

Зеленський про удар рф по Суджі: