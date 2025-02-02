После приостановки войны США хотят от Украины выборов – президентских и парламентских

https://racurs.ua/n203704-posle-priostanovki-voyny-ssha-hotyat-ot-ukrainy-vyborov-prezidentskih-i-parlamentskih.html

Ракурс

За умови досягнення угоди про припинення вогню з росією найближчими місяцями, США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року.

Про це агентству Reuters заявив спецпредставник американського президента Трампа з питань України та росії Кіт Келлог. За його словами, більшість демократичних країн проводить вибори під час війни, що є «дуже важливим». Він також вважає, що це «добре для демократії».

Як пише Reuters, питання проведення виборів є одним із ключових, які в оточенні Трампа обговорюють у контексті свого плану завершення війни в Україні. Зокрема, посадовці вирішують, «як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир’я з росією». Також в адміністрації Трампа наполягатимуть на «припиненні вогню» перед переговорами.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Конституція та закони України не дозволяють проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану. Водночас він припускав, що у разі закінчення «гарячої фази війни» парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.

Тим часом президент Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США і росією щодо війни в Україні було би «дуже небезпечним». За його словами, потрібно більше обговорень між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню. Про це він сказав в інтервʼю Associated Press.

Розмова відбувалась на тлі нещодавніх заяв Трампа, що американські та російські чиновники «вже говорять» про припинення війни та мають «дуже серйозні» дискусії з росією.

У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас — це небезпечно для всіх, — сказав Зеленський.

Він також запросив держсекретаря США Рубіо відвідати Україну після його заяви, що війна повернула Україну на 100 років назад.

Він уточнив, що його команда підтримує контакти з адміністрацією Трампа, але вони поки що носять «загальний характер».

Водночас президент України висловив упевненість, що найближчим часом відбудуться особисті зустрічі для розробки детальних домовленостей:

Нам потрібно більше над цим працювати, — сказав Зеленський, додавши, що в перші тижні після інавгурації Трамп, цілком природно, зосереджений на внутрішніх питаннях.

З поверненням Трампа до Білого дому відносини між Україною та її найбільшим союзником, США, опинилися на переломній точці.

Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з Трампом вони домовилися зустрітися у разі його перемоги, щоб обговорити кроки для завершення війни.

Однак запланований візит спеціального посланця Трампа в Україну Кіта Келлога було відкладено «з юридичних причин».

Це супроводжувалося раптовим замороженням зовнішньої допомоги, що фактично змусило українські організації припинити низку проєктів.