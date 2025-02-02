Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных медучреждений

https://racurs.ua/n203713-kabmin-razreshil-bronirovat-100-medrabotnikov-gosudarstvennyh-i-kommunalnyh-meduchrejdeniy.html

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Уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів. Раніше дозволяли бронювати до 50% військовозобов’язаних чоловіків.

В МОЗ повідомили, що зміни стосуються лише медичних працівників, а для решти працівників медзакладів обмеження залишаються чинними.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 14 січня, яку оприлюднили на Урядовому порталі, та пише Міністерство охорони здоров’я.

Постанова вносить зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Документ доповнили пунктом, який передбачає відстрочку від мобілізації для «медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи».

Також бронювання від мобілізації отримають громадяни, «які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».