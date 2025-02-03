В больнице скончался криминальный авторитет из Донбасса. Фото:

https://racurs.ua/n203746-vzryv-v-moskve-v-bolnice-skonchalsya-kriminalnyy-avtoritet-iz-gorlovki.html

Ракурс

У Москві помер поранений внаслідок вибуху в елітному ЖК Армен Саркисян.

Голова «федерації боксу» так званої Донецької народної республіки та засновник батальйону «Арбат», помер у реанімації Боткінської лікарні, куди його доправили після вибуху. Про це інформують російські медіа та Telegram-канали.

Саркисян — це кримінальний авторитет із Горлівки Донецької області, якого розшукують українські правоохоронці. Під час Революції Гідності керував загонами «тітушок» і відправляв їх на Майдан у Києві.

Після повномасштабного вторгнення росії Саркисян сформував підрозділ «Вірменський батальйон» («Арбат»), який підпорядковується контрольованій російським Міноборони приватній військовій компанії «Редут» та брав участь у війні.

Нагадаємо, 3 лютого в елітному житловому комплексі «Алые паруса» в Москві прогримів вибух — в холі ЖК вибухнула граната або саморобний вибуховий пристрій. Вибух стався у той момент, коли в хол зайшов один із мешканців у супроводі охоронців. Загинула одна людина, а п’ятеро дістали поранення.