Мэра Ирпеня отпустили под домашний арест

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Ракурс

Мера Ірпеня 3 лютого відпустили під домашній арешт. Таким чином, суд частково задовольнив апеляцію його захисників.

Олександр Маркушин на суді назвав справу проти нього замовною і звинуватив у переслідуванні колишнього міського голову Володимира Карплюка. Той поки не коментував ці закиди. Справа стосується виїзду Маркушина за кордон у серпні 2022 року.

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, бізнесмен Гарік Корогодський, а також низка військовослужбовців та жителів Ірпеня подали заяви, що готові взяти Маркушина на поруки.

Раніше суд взяв його під варту на два місяці з можливістю вийти під заставу 30 мільйонів. Справа стосується виїзду Маркушина за кордон у серпні 2022 року. За даними правоохоронців, він нібито виїхав в Італію не по допомогу військовим, а побачити свого дворічного сина. Мер міста заявив, що, як єдиний опікун дитини, мав право на виїзд за кордон, але «оформився офіційно», тому що також привіз із поїздки дрони для військових.

Історія питання

Кримінальне переслідування мера Ірпеня Олександра Маркушина викликає суспільний інтерес з кількох причин. Тут і питання використання судової системи для боротьби з політичними й бізнесовими опонентами, і проблема надмірної забудови Києва та області. І, нарешті, один із яскравих прикладів послаблення ролі місцевих громад.

24 січня Печерський райсуд Києва відправив мера Ірпеня Олександра Маркушина під варту до 22 березня, призначивши заставу в сумі 30,2 млн грн. За три дні суд відсторонив міського голову від посади до тієї ж дати.

Підставою для таких суворих заходів став виїзд мера за кордон на шість днів. Маркушин — вдівець і батько-одинак. З початком повномасштабного вторгнення він відправив свого півторарічного сина до Італії, а сам залишився в Ірпені. У серпні 2022 року Маркушин виїхав за кордон за створеною для волонтерів системою «Шлях», відсвяткував другий день народження сина й повернувся в Україну, як він стверджує, із двома дронами, що передав військовим.

Минуло два роки, й через цю поїздку меру висунули кримінальне обвинувачення й заарештували. Маркушин називає свій арешт політичним переслідуванням, за яким стоїть Володимир Карплюк — колишній міський голова Ірпеня, лідер партії «Нові обличчя» та забудовник. Мовляв, нинішній арешт — це єдина можливість усунути міського голову з посади напередодні критично важливої сесії Ірпінської міськради, де мали розглядати питання по забудовах Карплюка.

Чому Маркушин виїжджав як волонтер? Сторона обвинувачення пояснює це тим, що в серпні 2022 року статус батька-одинака не дозволяв йому перетинати кордон. Статус дозволяв — так стверджує сторона захисту і посилається на відповідне пояснення Держприкордонслужби, опубліковане ще в березні 2022 року. Сам Маркушин каже, що хотів запобігти можливим проблемам на митниці із декларуванням БПЛА.

Обвинувачення робить акцент на тому, що Маркушина немає в реєстрі волонтерів, хоча він виїхав як волонтер. Так само й жодних гуманітарних вантажів при поверненні в Україну він не декларував. Захист зауважує: в серпні 2022-го не існувало належної процедури обліку ввезення гуманітарної допомоги та обов’язку її декларувати. Як і вимоги перебувати в реєстрі для перетину кордону як волонтер.

Адвокат Маркушина впевнений: це адміністративна відповідальність, а не кримінальна. Серед інших претензій адвокатів Маркушина — надмірна сума застави. Йдеться про 30,2 млн грн за правопорушення, в якому ні держава, ні приватні особи не зазнали жодних збитків. Для порівняння: у січні ВАКС відпустив під заставу в 33,3 млн грн колишнього держсекретаря МВС, якого підозрюють у розкраданні мільйонних коштів. Або під заставу в 30,2 млн грн із СІЗО вийшов ексголова Західного апеляційного господарського суду, якого підозрюють у вимаганні в підприємця одного мільйона доларів за ухвалення потрібних рішень.

Після арешту Маркушина Асоціація міст України звернулась до Зеленського з відкритим листом і навела три приклади «порушення законодавства, процедур і справедливості» з боку правоохоронців та суддів проти голів невеликих громад лише за один місяць 2025 року. За словами активістки Ірини Федорів, місцеве самоврядування — це розтяжка, яка мінімалізує авторитаризм, і зараз їх перебивають по одному.