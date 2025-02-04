Воздушные силы ударили по штабному бункеру россиян в Курской области

https://racurs.ua/n203782-vozdushnye-sily-udarili-po-shtabnomu-bunkeru-rossiyan-v-kurskoy-oblasti.html

Ракурс

ЗСУ вдарили 3 лютого по командному пункту росіян у Новоіванівці Курської області рф.

Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

В результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника, — повідомив Генштаб ЗСУ 4 лютого.

Там додали, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.