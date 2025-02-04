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Ракурс
Повітряні сили вдарили по штабному бункеру росіян у Курській області

Повітряні сили вдарили по штабному бункеру росіян у Курській області

4 лют 2025, 17:26
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ЗСУ вдарили 3 лютого по командному пункту росіян у Новоіванівці Курської області рф.

Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

В результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника, — повідомив Генштаб ЗСУ 4 лютого.

Там додали, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

Джерело: Ракурс


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