USAID був основним донором Мінцифри

https://racurs.ua/ua/n203781-usaid-buv-osnovnym-donorom-mincyfry.html

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USAID був основним донором Мінцифри 2023 року. За рахунок американської агенції допомоги було профінансовано понад 30 проєктів на 40,5 млн дол.

Про це пише Forbes.

Зокрема, йдеться про сервіси «єАкциз», «єБронювання», «єВідновлення» та проєкт із регулювання штучного інтелекту. Також USAID фінансувало «Реєстр збитків, завданих рф», проєкти «ВзаємоДія» і «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

За даними Forbes, Мінцифри вже шукають нового донора і вважають, що «катастрофи не буде».

Заморожена Білим домом допомога Україні, що надходила через USAID, у 2024 році склала 4,28 млрд доларів — це 2% бюджету країни, повідомили у Kyiv Post.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Україні було виділено 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 5 млрд доларів на розвиток і 30 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Це наш справжній тиловий ленд-ліз. Без нього багато програм відновлення, ремонту та реставрації після обстрілів, зокрема в енергетичному секторі, були б просто неможливі, — розповів виданню український чиновник на умовах анонімності.

Раніше того ж дня повідомлялося, що штаб-квартира USAID у Вашингтоні закрилася, а держсекретаря Марко Рубіо було призначено тимчасово виконуючим обов’язки адміністратора USAID.

Наразі адміністрація Трампа розглядає злиття Агентства США з міжнародного розвитку з Держдепартаментом.

Напередодні Трамп заявив журналістам:

USAID керують купка радикальних безумців. Ми позбудемося їх, а потім ухвалимо рішення.

Вже в понеділок Ілон Маск заявив, що USAID «не підлягає відновленню» і що Трамп погодився з тим, що агентство слід закрити.

Зі свого боку, джерела видання The Wall Street Journal повідомили, що в адміністрації Трампа також обговорюють питання ліквідації міністерства освіти в рамках заходів зі скорочення державного апарату, зокрема, обмірковують можливість щодо передання функцій міністерства іншим відомствам.