Стрельба в образовательном центре для взрослых в Швеции унесла жизни 10 человек

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Ракурс

У Швеції сталася стрілянина в освітньому центрі для дорослих. Унаслідок цього загинули 10 людей, а ще шістьох доставили до лікарні.

За даними поліції, імовірний 35-річний нападник діяв сам і також загинув. Наразі правоохоронці не розглядають тероризм як мотив, хоча й кажуть, що багато обставин події ще невідомі.

Начальник поліції округу Еребру Роберто Ейд Форест повідомив на прес-конференції, що про мотиви його дій відомостей, як і раніше, немає. За словами Фореста, поліція схиляється до версії, що злочинець діяв поодинці, і що тероризм як мотив слідство поки не вбачає, хоча «багато залишається невідомим». Ймовірний стрілець раніше не потрапляв у поле зору силових структур, додав Форест.

Події розглядаються як замах на вбивство, підпал і злочин із застосуванням зброї за обтяжуючих обставин, — заявило слідство раніше. У самій школі для дорослих продовжуються пошуки інших можливих жертв злочину.

Поблизу школи, що зазнала нападу, розташовані й інші освітні заклади, у тому числі для дітей. Директор однієї з них розповів журналістам, що учнів евакуювали.

Як пише The Guardian, у кампусі Рісбергська, де, ймовірно, сталася стрілянина, навчаються переважно студенти віком від 20 років. Там також проводяться курси шведської мови для іммігрантів, програми професійної підготовки для людей з обмеженими можливостями.

Прем'єр країни Ульф Крістерссон заявив, що уряд перебуває у тісному контакті з поліцією та уважно стежить за розвитком подій. Центр освіти дорослих розташований на периферії міста Еребро, приблизно за 200 кілометрів на захід від Стокгольма. Школа слугує учням, старшим від 20 років.

Прем'єр-міністр королівства заявив, що сьогоднішня стрілянина в школі є найгіршим масовим вбивством в історії Швеції.

У Швеції напади на школи трапляються рідко, але за останні роки відбулося кілька серйозних інцидентів. У березні 2022 року 18-річний учень зарізав двох вчителів у середній школі південного міста Мальме.

Двома місяцями раніше 16-річного хлопця заарештували після того, як він поранив ножем іншого учня та вчителя в школі невеликого містечка Крістіанстад.

У жовтні 2015 року троє людей були вбиті в результаті расово мотивованого нападу в школі в західному місті Троллхеттан. Зловмисника з мечем пізніше вбила поліція.