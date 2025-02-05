Дональд Трамп заявил, что хочет прекратить «абсолютную бойню» в Украине

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США ведуть «дуже конструктивні переговори щодо України».

Про ввечері 4 лютого під час прес-конференції у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє видання «Голос Америки».

За словами Трампа, він «зробить все», щоб зупинити війну в Україні. Трамп наголосив, що через руйнування в Україні міста виглядають «так само погано, як Газа, і навіть гірше».

Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше, — наголосив він і додав, що хоче, щоб «це припинилося».

Трамп заявив, що хоче припинити «абсолютну бійню», як він назвав війну на території України.

Ми розмовляємо з росіянами, ми розмовляємо з українським керівництвом, — заявив президент США, відповідаючи на запитання журналіста про мирний план для України, але він не повідомив жодних деталей свого плану.

Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне, — додав він.

Трамп також не відповів на запитання, чи вимагатиме від росіян залишити територію України.

Він повторив свої слова про те, що щотижня він отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і «ці цифри вражають».

Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося, — наголосив президент США.

За словами Трампа, з українського боку йдеться 700 тис. загиблих українських військових і «800 тис., а, можливо, і більше» — з російського боку.

До цього радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц в інтерв’ю каналу Fox News розповів, що ведеться підготовча робота для потенційної зустрічі Трампа із російським диктатором володимиром путіним, але він додав, що «не має нічого, щоб підтвердити».

Джерело: «Голос Америки»