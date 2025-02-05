Возвращенные из российского плена военные. Фото: Зеленский в Telegram

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Ракурс

Обмін полоненими між Україною та росією відбувся у середу, 5 лютого.

Україна повернула додому 150 військовослужбовців — солдатів, сержантів та офіцерів. Серед звільнених є воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Деякі зі звільнених бійців перебували в полоні понад два роки.

І сьогодні для них та їхніх рідних — день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя — бачити їх удома, живих, вільних, — зазначив глава держави.

Президент також подякував, всіх, хто допоміг повернути на Батьківщину українських громадян. Зокрема, висловив подяку Об'єднаним Арабським Еміратам.

Згодом повідомлення про обмін військовополоненими видалили зі сторінок президента та керівника Офісу президента в Telegram. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими поки не надавав жодної інформації про сьогоднішній обмін.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло, що в 2024 році Україна провела 11 обмінів та звільнила 1 тис. 358 громадян з російського полону. Таким чином у минулому році вдалось повернути в Україну на 356 громадян більше, ніж у 2023 році.