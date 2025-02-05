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Зеленский согласовал закон о продлении военного положения. Фото:

Зеленский согласовал закон о продлении военного положения и мобилизации

5 фев 2025, 16:19
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Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до останнього місяця весни.

Відповідні закони щодо мобілізації та воєнного стану президент Володимир Зеленський підписав у середу, 5 лютого. Їх продовжено з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Про це йдеться у картках законопроектів 4220-IX, 4221-IX на сайті Верховної Ради.

Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня Верховна Рада підтримала ці проекти законів.

Нагадаємо, українська влада вже 14 разів продовжувала цей правовий режим з початку повномасштабного вторгнення рф. І воєнний стан, і мобілізація діють ще з початку повномасштабної війни, оскільки військові дії тривають.

Источник: Ракурс


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