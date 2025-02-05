Великобритания объявила о новой помощи для Украины. Фото:

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Україна отримає нову фінансову допомогу від британського уряду.

Великої Британії надасть Києву допомоги на загальну суму 55 млн фунтів стерлінгів. Ці гроші підуть на проекти у сферах енергетики, бізнесу та соціальної підтримки. Про це 5 лютого повідомила прес-служба уряду.

Ми віримо у будівництво майбутнього між нашими двома країнами, а також у підтримку України зараз, оскільки варварські та нещадні атаки росії на життєво важливу інфраструктуру, спільноти та бізнес продовжуються, — заявив міністр закордонних справ країни Девід Леммі.

Наразі відомо, що 25 млн фунтів пустять на зміцнення більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг. На енергетичні проекти, що передбачають відновлення та стійкість української енергосистеми, передбачені ще 17 млн фунтів.

Ще 10 млн фунтів піде на оновлення та реформування економіки України. А 3 млн фунтів Лондон спрямує на закупівлю українського зерна та інших продуктів харчування для Сирії.

Нагадаємо, 25 січня Держсекретар Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Згодом стало відомо, що Білий дім скасовує рішення про замороження федеральної допомоги, але це стосується програм допомоги лише в межах США.