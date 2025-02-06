Маск распространил видео о том, что USAID якобы финансировало западных звезд, повышавших популярность Зеленского

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Ракурс

Ілон Маск поширив відео про те, що USAID нібито фінансувало західних зірок, аби ті підвищували популярність Володимира Зеленського.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що це фейк, а відео створене росіянами задля власної пропаганди.

У відео йдеться про те, що низка американських знаменитостей, які приїздили до України, отримували багатомільйонні виплати від USAID аби «підвищувати популярність Зеленського серед закордонної авдиторії, зокрема у США».

Did you know that USAID spent your tax dollars to fund celebrity trips to Ukraine, all to boost Zelensky’s popularity among Americans?� pic.twitter.com/8VCZ43UGLs — I Meme Therefore I Am �� (@ImMeme0) February 5, 2025

У ролику згадано про Анджеліну Джолі, Жан-Клод Ван Дамма, Орландо Блума, Бена Стіллера. Він маркований логотипом видання ENews, однак на його сторінці немає жодних згадок про це відео.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що це відео створене росіянами задля власної пропаганди.

Історія питання

Заморожена Білим домом допомога Україні, що надходила через USAID, у 2024 році склала 4,28 млрд доларів — це 2% бюджету країни, повідомили у Kyiv Post.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Україні було виділено 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, 5 млрд доларів на розвиток і 30 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Це наш справжній тиловий ленд-ліз. Без нього багато програм відновлення, ремонту та реставрації після обстрілів, зокрема в енергетичному секторі, були б просто неможливі, — розповів виданню український чиновник на умовах анонімності.

Раніше того ж дня повідомлялося, що штаб-квартира USAID у Вашингтоні закрилася, а держсекретаря Марко Рубіо було призначено тимчасово виконуючим обов’язки адміністратора USAID.

Наразі адміністрація Трампа розглядає злиття Агентства США з міжнародного розвитку з Держдепартаментом.

Напередодні Трамп заявив журналістам:

USAID керують купка радикальних безумців. Ми позбудемося їх, а потім ухвалимо рішення.

Вже в понеділок Ілон Маск заявив, що USAID «не підлягає відновленню» і що Трамп погодився з тим, що агентство слід закрити.

Зі свого боку, джерела видання The Wall Street Journal повідомили, що в адміністрації Трампа також обговорюють питання ліквідації міністерства освіти в рамках заходів зі скорочення державного апарату, зокрема, обмірковують можливість щодо передання функцій міністерства іншим відомствам.