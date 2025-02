Маск поширив відео про те, що USAID нібито фінансувало західних зірок, які підвищували популярність Зеленського

Ілон Маск поширив відео про те, що USAID нібито фінансувало західних зірок, аби ті підвищували популярність Володимира Зеленського.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що це фейк, а відео створене росіянами задля власної пропаганди.

Did you know that USAID spent your tax dollars to fund celebrity trips to Ukraine, all to boost Zelensky’s popularity among Americans?� pic.twitter.com/8VCZ43UGLs