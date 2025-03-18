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Трамп підтвердив, що суперечка з Зеленським в Овальному кабінеті була частиною стратегії тиску на Україну
Трамп підтвердив, що умисно почав суперечку з Зеленським в Овальному кабінетіhttps://racurs.ua/ua/n204874-tramp-pidtverdyv-scho-umysno-pochav-superechku-z-zelenskym-v-ovalnomu-kabineti.htmlРакурс
Трамп підтвердив, що його суперечка з Володимиром Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була частиною стратегії тиску на Україну.
Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.
Трамп заявив, що суперечка з президентом України була потрібна, щоб змусити його «вчинити правильно»
Нам треба було змусити Україну вчинити правильно. То була непроста ситуація. Ви отримали невелику сцену в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильно, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Ми хочемо домогтися припинення вогню, а потім мирної угоди, — сказав Трамп під час спілкування із журналістами 17 березня.