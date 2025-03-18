Трамп подтвердил, что намеренно начал спор с Зеленским в Овальном кабинете

https://racurs.ua/n204874-tramp-podtverdil-chto-namerenno-nachal-spor-s-zelenskim-v-ovalnom-kabinete.html

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Трамп підтвердив, що його суперечка з Володимиром Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була частиною стратегії тиску на Україну.

Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.

Трамп заявив, що суперечка з президентом України була потрібна, щоб змусити його «вчинити правильно»