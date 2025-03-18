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Ракурс
Трамп подтвердил, что намеренно начал спор с Зеленским в Овальном кабинете

Трамп подтвердил, что намеренно начал спор с Зеленским в Овальном кабинете

18 мар 2025, 08:27
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Трамп підтвердив, що його суперечка з Володимиром Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була частиною стратегії тиску на Україну.

Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.

Трамп заявив, що суперечка з президентом України була потрібна, щоб змусити його «вчинити правильно»

Нам треба було змусити Україну вчинити правильно. То була непроста ситуація. Ви отримали невелику сцену в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильно, і ми намагаємося досягти мирної угоди. Ми хочемо домогтися припинення вогню, а потім мирної угоди, — сказав Трамп під час спілкування із журналістами 17 березня.

Источник: Ракурс


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