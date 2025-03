Американський мільярдер Ілон Маск підтримав тези про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче завершення війни.

Очільник Департаменту ефективності уряду США прокоментував допис американського політичного оглядача та колишнього юриста Рогана О’Гендлі, де той критикує українського президента. Відповідний допис з’явився у соціальній мережі Х.

О’Гендлі назвав Зеленського диктатором, і заявив, що президент України нібито не хоче переговорів про припинення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу. А втрата влади Зеленський у свою чергу нібито має привести до його переслідування за начебто відмивання коштів.

Натомість Маск заявив, що президенту Зеленському варто запропонувати «амністію» в нейтральній країні.

As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw