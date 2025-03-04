Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому амнистию в нейтральной стране. Фото:

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Ракурс

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав тези про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче завершення війни.

Очільник Департаменту ефективності уряду США прокоментував допис американського політичного оглядача та колишнього юриста Рогана О’Гендлі, де той критикує українського президента. Відповідний допис з’явився у соціальній мережі Х.

О’Гендлі назвав Зеленського диктатором, і заявив, що президент України нібито не хоче переговорів про припинення війни, бо боїться, що програє вибори і втратить владу. А втрата влади Зеленський у свою чергу нібито має привести до його переслідування за начебто відмивання коштів.

Натомість Маск заявив, що президенту Зеленському варто запропонувати «амністію» в нейтральній країні.

Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні, — йдеться у коментарі Маска.

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2025

Нагадаємо, 3 березня президент США Дональд Трамп припустив, що український президент Володимир Зеленський може «не протриматися дуже довго», якщо не захоче укласти угоду про мир.

А після суперечки Трампа й Зеленського у Білому домі сенатор від Республіканської партії США Ліндс Грем закликав президента України «або подати у відставку, або дати можливість іншій людині вести з нами бізнес, або змінити свою позицію».

Натомість Зеленський заявив, що «е рішення може прийняти тільки народ України».