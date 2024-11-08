Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ілон Маск та Дональд Трамп на мітингу. Фото:

Маск брав участь у телефонній розмові Зеленського з Трампом — ЗМІ

8 лис 2024, 22:18
999

Ілон Маск, американський бізнесмен та засновник компаній SpaceX і Tesla, брав участь у телефонній розмові президента Володимира Зеленського з переможцем виборів президента США Дональдом Трампом.


.

Розмова між новобраним американським президентом та українським лідером тривала близько 25 хвилин. Після того, як Зеленський привітав Трампа, новообраний президент заявив, що підтримуватиме Україну. При цьому він не став вдаватися в подробиці. Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела.

Я обіцяю, що ви будете задоволені мною, — нібито таку заяву зробив Трамп.

Зазначається, що до розмови доєднався Маск, який заявив, що продовжуватиме підтримувати Україну супутниками Starlink.

Axios пише, що сторони не заглиблювалися у такі питання, як план нового господаря Білого дому щодо припинення війни рф проти України, або перспективи подальшої допомоги американського уряду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом після завершення виборів у США. Глава держави написав у соцмережах, що мав «прекрасну» бесіду з обраним главою Сполучених Штатів і заявив, що домовився з Трампом про зміцнення співпраці.

Джерело: Axios

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів