Илон Маск и Дональд Трамп на митинге. Фото:

https://racurs.ua/n201034-mask-prinimal-uchastie-v-telefonnom-razgovore-zelenskogo-s-trampom-smi.html

Ракурс

Ілон Маск, американський бізнесмен та засновник компаній SpaceX і Tesla, брав участь у телефонній розмові президента Володимира Зеленського з переможцем виборів президента США Дональдом Трампом.

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Розмова між новобраним американським президентом та українським лідером тривала близько 25 хвилин. Після того, як Зеленський привітав Трампа, новообраний президент заявив, що підтримуватиме Україну. При цьому він не став вдаватися в подробиці. Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела.

Я обіцяю, що ви будете задоволені мною, — нібито таку заяву зробив Трамп.

Зазначається, що до розмови доєднався Маск, який заявив, що продовжуватиме підтримувати Україну супутниками Starlink.

Axios пише, що сторони не заглиблювалися у такі питання, як план нового господаря Білого дому щодо припинення війни рф проти України, або перспективи подальшої допомоги американського уряду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом після завершення виборів у США. Глава держави написав у соцмережах, що мав «прекрасну» бесіду з обраним главою Сполучених Штатів і заявив, що домовився з Трампом про зміцнення співпраці.

Джерело: Axios