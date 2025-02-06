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Французские истребители Mirage 2000 прилетели в Украину
Французские истребители Mirage 2000 прилетели в Украинуhttps://racurs.ua/n203826-francuzskie-istrebiteli-mirage-2000-prileteli-v-ukrainu.htmlРакурс
Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.
Про це 6 лютого у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Лекорню.
У червні 2024 року президент Емануель Макрон повідомив, що Франція поставить Україні модернізовані винищувачі Mirage 2000−5 та забезпечить програми підготовки пілотів.
Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025
Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.
Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre…
Французькі ЗМІ писали, що йдеться про постачання трьох багатоцільових винищувачів Mirage 2000−5, озброєних крилатими ракетами SCALP та бомбами AASM.
Винищувачі, адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ, передадуть зі складів Повітряно-космічних сил Франції. Вони оснащені можливістю застосування крилатих ракет SCALP-EG і Storm Shadow.
Кількість отриманих Україною «Міражів» поки невідома. раніше фарнцузькі медіа повідомляли, що партія переданих машин складе від 3 до 6 одиниць. Борти, швидше за все, замінять українські Су-24.