Французские истребители Mirage 2000 прилетели в Украину

https://racurs.ua/n203826-francuzskie-istrebiteli-mirage-2000-prileteli-v-ukrainu.html

Ракурс

Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.

Про це 6 лютого у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Лекорню.

У червні 2024 року президент Емануель Макрон повідомив, що Франція поставить Україні модернізовані винищувачі Mirage 2000−5 та забезпечить програми підготовки пілотів.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

Французькі ЗМІ писали, що йдеться про постачання трьох багатоцільових винищувачів Mirage 2000−5, озброєних крилатими ракетами SCALP та бомбами AASM.

Винищувачі, адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ, передадуть зі складів Повітряно-космічних сил Франції. Вони оснащені можливістю застосування крилатих ракет SCALP-EG і Storm Shadow.

Кількість отриманих Україною «Міражів» поки невідома. раніше фарнцузькі медіа повідомляли, що партія переданих машин складе від 3 до 6 одиниць. Борти, швидше за все, замінять українські Су-24.