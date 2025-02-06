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Ракурс
Французские истребители Mirage 2000 прилетели в Украину

Французские истребители Mirage 2000 прилетели в Украину

6 фев 2025, 12:06
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Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.

Про це 6 лютого у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Лекорню.

У червні 2024 року президент Емануель Макрон повідомив, що Франція поставить Україні модернізовані винищувачі Mirage 2000−5 та забезпечить програми підготовки пілотів.

Французькі ЗМІ писали, що йдеться про постачання трьох багатоцільових винищувачів Mirage 2000−5, озброєних крилатими ракетами SCALP та бомбами AASM.

Винищувачі, адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ, передадуть зі складів Повітряно-космічних сил Франції. Вони оснащені можливістю застосування крилатих ракет SCALP-EG і Storm Shadow.

Кількість отриманих Україною «Міражів» поки невідома. раніше фарнцузькі медіа повідомляли, що партія переданих машин складе від 3 до 6 одиниць. Борти, швидше за все, замінять українські Су-24.

Источник: Ракурс


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