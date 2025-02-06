Для ТЦК хотят создать правила поведения, фото: «Комерсант Український»

https://racurs.ua/n203833-dlya-tck-sozdadut-pravila-obrascheniya-s-grajdanskimi-suhoputnye-voyska.html

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Для військовослужбовців ТЦК планують розробити правила щодо поводження з військовозобов’язаними.

Про це в інтерв’ю виданню «Громадське» розповів начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Для прикладу проблеми, яку покликані вирішити нові правила, Саранецев навів ситуацію, коли адвокат з телефоном у руках намагається без дозволу проникнути на територію військового об'єкту, яким є і ТЦК, здійснюючи фото- і відеофіксацію.

Це порушення … І що повинен при цьому зробити черговий, який здійснює контроль доступу? Якщо він пропустить людину, з військового погляду — це порушення. Якщо ж він почне виривати телефон із рук адвоката — тоді це вже буде порушення з боку ТЦК. Тому це патова ситуація, — наголосив Саранецев.

І щоб не було таких інцидентів, ми пропишемо правила, які повинні розуміти обидві сторони, і головне — повинні їх виконувати. Щоб у нас не було скарг на недопущення адвокатів, фізичне насильство тощо, — додав він.

За його словами, правила створити планують впродовж лютого, вони будуть будуть обов’язковими для всіх. Саранцев наголосив, що ці правила доведуть до всіх військових ТЦК, аби надалі не допустити порушення прав людини й не збурювати суспільство. Він зазначив, що це одна з тих чутливих точок, на яку ворог тисне й максимально цим користується.

На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає, — наголосив Саранцев.

Він також додав, що терміни «бусифікація» та «людолови» мають зникнути з повсякденного лексикону українців, це є елементом російської ІПСО.

Як би це зараз не звучало, адже «російська ІПСО» вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток, — зазначив Саранцев.

Джерело: «Громадське»